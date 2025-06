Ataque com lança-chamas e coquetéis molotov deixa 8 feridos nos EUA

Um ataque no Colorado deixou oito feridos durante um encontro que pedia a libertação de reféns do grupo terrorista Hamas. Testemunhas afirmaram que o agressor gritou "Palestina livre" antes de lançar os coquetéis molotov e o lança-chamas. O suspeito é um egípcio de 45 anos em situação ilegal nos Estados Unidos e foi preso após o crime. Líderes da comunidade judaica pedem medidas urgentes contra a crescente onda de ataques e ameaças antissemitisma.



