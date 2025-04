Atenção aos detalhes: saiba quais cuidados ter ao contratar um seguro

A influenciadora brasileira Eliane Farmer relatou que a família de um amigo, que morreu após complicações cirúrgicas, não recebeu o pagamento de seguros de vida contratados. A viúva do homem, Selma Brito, explicou que os contratos estavam classificados apenas como morte acidental. A advogada Natália Soriani alerta para a importância de entender todas as cláusulas dos seguros antes de contratá-los, pois a linguagem pode ser complexa e confusa. Enquanto aguarda uma resposta sobre o direito a algum dos seguros do marido falecido, Selma adverte: "Só assinem algo que tenham certeza."



