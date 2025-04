Ator Marcos Oliveira, o Beiçola, ganha casa da colega Marieta Severo

O ator Marcos Oliveira, que interpretou o personagem Beiçola em uma série de TV, recebeu uma casa no Retiro dos Artistas no Rio de Janeiro , doada pela atriz Marieta Severo. Ao conhecer o local pela primeira vez, Marcos se emocionou. Os dois atuaram juntos por 14 temporadas na mesma série. Recentemente, Marcos compartilhou suas dificuldades financeiras nas redes sociais e expressou gratidão à ex-colega pela generosa doação.



