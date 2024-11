Avô e neto estão entre as vítimas de explosão seguida de desabamento em Maceió (AL)

Três pessoas morreram após a explosão de um botijão de gás seguido de desabamento de um prédio de um conjunto habitacional em Maceió (AL), na madrugada desta quinta-feira (7). Entre as vítimas estão um menino de 12 anos e o avô dele. Cinco pessoas foram encaminhadas para hospitais. A área permanece isolada enquanto equipes trabalham na contenção do vazamento e no resgate dos escombros.