Avós de menino francês encontrado morto são soltos, e mistério em torno do crime aumenta

Os avós do menino francês Emile Soleil, que desapareceu em julho de 2023 e foi encontrado morto oito meses depois foram soltos após passarem dois dias presos por suspeita de envolvimento no crime. O corpo da criança foi encontrado a cerca de um quilômetro da casa dos idosos, com quem ele passeava.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!