Bandidos capotam carro durante perseguição policial em SP

Três homens foram presos em São Paulo após uma perseguição que terminou com o capotamento do veículo em que estavam. Eles não obedeceram à ordem de parada da polícia e, durante a fuga, o carro virou. No local, os policiais encontraram outro veículo com sinais de arrombameto e ferramentas usadas para assaltos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!