Bandidos invadem casa de desembargador em São Paulo e fogem levando R$ 50 mil e moedas estrangeiras

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que criminosos armados invadiram a casa de um desembargador na zona sul de São Paulo . Segundo o boletim de ocorrência, o casal chegou em casa logo após os assaltantes. Quando perceberam a porta aberta, a mulher deu marcha à ré com o carro blindado enquanto os criminosos atiravam. Ninguém ficou ferido. Dentro da residência, a sobrinha e o filho do casal foram feitos reféns. Os criminosos fugiram levando R$ 50 mil, dólares, euros e celulares. O carro usado na fuga foi encontrado abandonado a seis quilômetros do local. A polícia investiga como os assaltantes entraram sem deixar sinais de arrombamento. Três homens foram levados à delegacia para averiguações, mas ainda não há prisões.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!