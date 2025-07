Barco com produtos irregulares é apreendido no Pará

Um barco foi apreendido ao tentar entrar no Brasil pelo Pará. A operação foi realizada pela Polícia Federal em conjunto com a Marinha do Brasil na Foz do Rio Amazonas. Foram encontrados eletrodomésticos e cosméticos sem nota fiscal ou documentação legal. Os três tripulantes não apresentaram qualquer tipo de documentação legal, foram presos e levados ao porto local junto com a carga.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!