Bebê de 1 ano celebra aniversário após raro transplante de coração

O pequeno Arthur comemorou seu primeiro aniversário em casa com a família após um raro transplante de coração aos nove meses. Ele sofreu uma inflamação no miocárdio, necessitando de cirurgia urgente 19 dias após entrar na lista de espera.

A jornada de Arthur começou aos dois meses, com sintomas de perda de peso e dificuldade ao mamar. Com sua condição se agravando, ele precisou de um coração artificial temporário. O órgão doado veio do Rio para São Paulo , trazendo esperança à família e à equipe médica. Arthur continua em recuperação, e as expectativas para sua qualidade de vida são positivas.



