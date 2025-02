Bebê desaparece após choque entre barco e lancha na Ilha de Marajó (PA)

Uma bebê de 24 dias desapareceu após uma colisão entre uma lancha e um barco de pequeno porte no rio da ilha do Marajó, no Pará. Na embarcação estavam a mãe e outras três crianças. Duas delas ficaram gravemente feridas. A lancha atingiu e seguiu viagem sem prestar socorro. Após o acidente, a recém-nascida caiu na água. O Corpo de Bombeiros do Pará realizou buscas, mas não encontrou a criança até o momento.