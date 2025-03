Bebê levada para Portugal em esquema de tráfico humano é repatriada e volta ao Brasil

Uma menina brasileira de um ano e quatro meses, vítima de tráfico humano internacional, foi repatriada após uma operação da Polícia Federal. Ela foi levada para Portugal aos 16 dias de vida com documentos falsificados. A Promotoria de Justiça de Valinhos (SP) denunciou o caso, e a polícia resgatou a bebê, temporariamente acolhida por uma família. Márcio Rocha, chefe do esquema, foi preso ao planejar outro tráfico. Um exame de DNA foi exigido para o retorno da menina ao Brasil.



