Bebê prematura de Goiânia sofre fratura no fêmur após teste do pezinho

Os pais de uma recém-nascida prematura afirmam que sua filha teve a perna quebrada durante o teste do pezinho em um laboratório de Goiânia. A bebê, com apenas nove dias, apresentou inchaço na perna após o exame. Inicialmente, um médico recomendou compressas quentes, mas posteriormente, um raio-x confirmou a fratura no fêmur. A criança foi internada e imobilizada em um hospital ortopédico. A família reuniu documentos e busca esclarecimentos. A polícia investiga o caso e ouvirá todos os envolvidos.



