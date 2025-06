Boa Notícia: Cientistas japoneses desenvolvem plástico que se dissolve em água do mar

Cientistas no Japão criaram um plástico que se dissolve rapidamente em água do mar. A descoberta, realizada pela Universidade de Tóquio em parceria com o Centro de Ciência, também indica que o plástico se degrada na terra sem deixar resíduos perigosos. Embora ainda em fase de testes, este plástico inovador representa um potencial avanço para minimizar o uso de plásticos tradicionais, especialmente em embalagens e sacolas, contribuindo significativamente para a proteção ambiental.



