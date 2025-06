Boa Notícia: SUS amplia tratamento para dermatite com novos medicamentos

O SUS ampliou o tratamento para dermatite atópica, incorporando três novos medicamentos ao protocolo: duas pomadas de uso tópico, tacrolimo e furoato de mometasona, e um medicamento oral, o metotrexato. Antes da mudança, o custo dos remédios era de cerca de R$ 600 mensais, era uma preocupação, especialmente para aposentados. A dermatite atópica afeta áreas como cotovelos, joelhos e pescoço, e pode prejudicar a autoestima. Com a ampliação do protocolo, o SUS espera realizar mais de 500 mil atendimentos ambulatoriais relacionados à doença em 2025, proporcionando um cuidado mais completo e acessível à população. O tratamento contínuo é crucial para controlar os sintomas e minimizar o impacto físico e emocional da condição.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!