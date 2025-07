Boa Notícia: Teste em computador pode detectar autismo e déficit de atenção em crianças

Um novo teste desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Indiana, nos EUA, permite a detecção rápida de sinais de transtorno do espectro autista e déficit de atenção em crianças. O método envolve um sensor que monitora o movimento do braço ao tocar pontos na tela. A análise dos dados foi facilitada pelo uso da inteligência artificial após 12 anos de pesquisa. O estudo sugere que os padrões comportamentais diferem entre crianças com e sem esses transtornos.



