Boa Notícia: Vacina contra câncer tem resultados promissores em testes

Cientistas anunciaram avanços no desenvolvimento de uma vacina que pode combater diversos tipos de câncer. A vacina utiliza tecnologia de RNA, apresentando resultados promissores em camundongos contra melanoma e tumores no cérebro. O estudo precisa ser replicado em animais maiores antes de avançar para testes clínicos em humanos.



