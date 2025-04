Bolsas abrem em queda com sequência da “guerra de tarifas” entre EUA e China

As bolsas de valores pelo mundo abriram em queda após a sequência da guerra de tarifas entre Estados Unidos. Washington anunciou que os produtos provenientes de Pequim serão taxados em 145%. Como resposta, o regime do país asiático impôs tarifa de 125% para os produtos americanos.



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que espera fechar um acordo com Pequim e destacou sua relação de amizade com o líder chinês Xi Jinping.



