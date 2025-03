Bolsonaro chega a Brasília e diz que sempre buscou a normalidade e colaborou com transição para Lula

A primeira turma do Supremo Tribunal Federal começa a julgar nesta terça-feira (25) a possível abertura de processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e sete ex-auxiliares dele por tentativa de golpe de Estado. Os ministros decidirão sobre a denúncia da Procuradoria Geral da República, que inclui crimes como liderança de organização criminosa armada e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Entre os acusados estão o general Braga Netto, o ex-ministro Augusto Heleno e o delegado Alexandre Ramagem. "Eu conversei no dia 2 de novembro [de 2022] com vocês, falei que devíamos continuar buscando a normalidade, sem invadir prédio público", afirmou Bolsonaro ao desembarcar em Brasília , desafiando as acusações feitas contra ele. Em texto divulgado nesta terça-feira (25, Bolsonaro se disse vítima de perseguição política e judicial para evitar que ele participe das eleições de 2026.



