Bolsonaro deixa prisão domiciliar e vai a hospital para exames neste sábado (16)

O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a um hospital particular em Brasília para realizar exames médicos, após autorização do ministro Alexandre de Moraes. Imagens mostram que ele foi seguido por apoiadores cantando hinos. Bolsonaro pode passar até 8 horas no hospital, e seus advogados devem apresentar o resultado dos exames a Moraes em até 48 horas.



