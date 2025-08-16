Logo R7.com
Bolsonaro deixa prisão domiciliar e vai a hospital para exames neste sábado (16)

Ex-presidente foi seguido por apoiadores cantando hinos

Fala Brasil|Do R7

O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a um hospital particular em Brasília para realizar exames médicos, após autorização do ministro Alexandre de Moraes. Imagens mostram que ele foi seguido por apoiadores cantando hinos. Bolsonaro pode passar até 8 horas no hospital, e seus advogados devem apresentar o resultado dos exames a Moraes em até 48 horas.

