Bolsonaro é indiciado pela Polícia Federal no inquérito da Abin paralela

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi indiciado pela Polícia Federal no inquérito que investiga a Abin Paralela. O filho dele Carlos Bolsonaro, que é vereador no Rio de Janeiro, e o ex-diretor-geral da Abin e atual deputado federal Alexandre Ramagem também foram indiciados. A investigação indica que eles sabiam e se beneficiavam de um esquema de espionagem, no qual servidores da Abin formaram uma organização criminosa para monitorar pessoas e autoridades públicas, invadindo celulares e computadores. Ao todo, 35 pessoas foram indiciadas. As defesas dos indiciados não se pronunciaram até o fim do Fala Brasil.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!