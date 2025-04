Bolsonaro tem piora clínica e continua sem previsão de alta

Internado em Brasília, o ex-presidente Jair Bolsonaro teve piora em seu quadro de saúde e continua sem previsão de alta. O boletim médico mais recente apontou elevação na pressão arterial e alteração nas funções do fígado.



Bolsonaro deve passar por novos exames de imagem para avaliação do quadro clínico. Ele foi submetido a cirurgia há 11 dias para desobstrução intestinal e reparação do abdômen