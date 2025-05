Bombeiros sobrevivem a desabamento durante combate a incêndio no Arizona, EUA

Durante o combate a um incêndio em um posto de gasolina desativado no Arizona, EUA, o teto de uma loja de conveniência ao lado desabou. Bombeiros que estavam no telhado caíram, mas ninguém se feriu gravemente. Um policial, que acompanhava o incidente, se jogou na rua para evitar ser atingido pelos destroços.



