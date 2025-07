Brasil manda carta aos EUA sobre tarifaço

O Comitê do Governo Federal se reuniu com representantes de empresas americanas para discutir a imposição de tarifas de 50% sobre produtos exportados pelo Brasil, vigente a partir de agosto. O governo brasileiro enviou uma carta aos Estados Unidos expressando indignação e buscou solução negociada. O vice-presidente Geraldo Alckmin aguarda resposta rápida dos EUA.



