Brasil registra menor número de assassinatos em uma década

O Brasil comemorou uma boa notícia ao registrar em 2023 o menor número de assassinatos em 11 anos, com quase 46 mil casos. Esta marca representa uma redução de 30% em relação a 2017, quando o número ultrapassou 65 mil. Quase metade das vítimas tinha entre 15 e 29 anos, resultando em uma média diária de 60 jovens assassinados. As informações são do Atlas da Violência, com base em dados do Ministério da Saúde.



