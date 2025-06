Brasileiro desaparece durante escalada em montanha no Peru

Um brasileiro está desaparecido após tentar escalar uma montanha nos Andes no Peru. Edson Vandeira, de 36 anos e natural de Suzano-SP, sumiu com dois montanhistas peruanos. As equipes de resgate realizam buscas em um local de difícil acesso. O Ministério das Relações Exteriores acompanha o caso e mantém contato com a família. Amigos e parentes aguardam por notícias.



