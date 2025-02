Brasileiro que estava desaparecido é encontrado preso na França

A família de André Nascimento, um homem de 35 anos da Paraíba, descobriu que ele está preso em Paris depois de mais de dois meses sem contato. André viajou para a Europa e foi dado como desaparecido. A Polícia Federal do Brasil investiga as circunstâncias da prisão e a possível relação com tráfico de drogas. Ele está detido e permanecerá preso até 6 de março. O Ministério das Relações Exteriores monitora a situação.