Briga de trânsito em Goiânia deixa casal hospitalizado

Em Goiânia, um motorista, irritado com uma buzinada, desceu de seu carro e atirou uma pedra em outro veículo, atingindo o rosto de uma mulher. A vítima, com ferimentos que demandaram 10 pontos, está em observação devido a possíveis complicações médicas. Seu marido, ao levá-la ao hospital, sofreu um infarto e também foi internado. Ambos registraram boletim de ocorrência e planejam processar o agressor por danos físicos, materiais e morais.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!