Buscas pelo corpo de Amanda Caroline continuam no rio Tietê

As buscas pelo corpo de Amanda Caroline de Almeida prosseguem no rio Tietê, em São Paulo. O ex-marido dela, Carlos Eduardo Ribeiro, confessou o crime e contou com a ajuda do irmão para descartar o corpo na água. Amanda foi vista sozinha em casa antes do crime. As investigações continuam, enquanto as equipes de busca utilizam drones e ampliam as áreas de busca no rio. Os irmãos estão presos. Amanda e Carlos Eduardo tinham três filhos e ela havia encerrado o relacionamento dois meses atrás, devido ao comportamento agressivo dele.



