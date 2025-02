Cachorro escapa de ataque de jacaré em lagoa na Bahia; veja vídeo

Um cachorro foi filmado próximo a uma lagoa na cidade de Caculé, na Bahia. Durante sua aproximação à água, um jacaré apareceu e os dois se debateram. O cão tentou fugir e mesmo apresentando dificuldades, conseguiu escapar do ataque do réptil. O flagrante foi registrado por um morador da região.



