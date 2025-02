Caí no Golpe: Mulher perde R$ 10 mil ao contratar técnico por plataforma online

Uma mulher contratou um técnico para conserto de ar-condicionado via plataforma de prestadores de serviços e foi vítima de um golpe. O suposto profissional enviou um motoboy com uma peça necessária, porém, ao tentar realizar o pagamento de R$ 33 na entrega, a vítima teve seu cartão repetidamente recusado até que uma transação de quase R$ 10 mil foi aprovada. A mulher registrou ocorrência policial e reclamou na plataforma que, apesar de reportar fazer validações, afirmou ser apenas intermediária.



