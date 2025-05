Caí no Golpe: Sites falsos prejudicam candidatos do Enem

Candidatos do Enem estão sendo alvo de golpes com sites que imitam a página oficial, cobrando taxas via Pix. Lílian pagou R$ 85 e foi surpreendida com uma taxa adicional de R$ 113, percebendo o golpe quando solicitada a tarifa regional. O INEP assegura trabalhar na segurança das inscrições, vigentes até 6 de junho pelo site oficial. Recomenda-se registrar boletins de ocorrência e cautela com links suspeitos.



