Câmeras Inteligentes identificam placas adulteradas em São Paulo

Câmeras com tecnologia avançada da prefeitura de São Paulo estão ajudando a identificar veículos com placas adulteradas. Recentemente, uma dessas câmeras detectou uma placa que já havia sido registrada milhares de vezes em outros veículos. Este alerta levou guardas civis metropolitanos a abordarem um motociclista cuja moto estava usando essa placa falsificada.

O sistema utilizado é parte do programa Smart Sampa e funciona por meio de reconhecimento ótico de caracteres. Ao detectar irregularidades nas placas dos veículos, ele envia alertas para as autoridades. No caso recente, o motociclista foi preso em flagrante após os oficiais encontrarem a placa original escondida sob o banco da moto.