Caminhão-cegonha tomba em viaduto de Porto Alegre e derruba carro

Um caminhão-cegonha tombou ao fazer uma curva na alça de acesso da nova ponte do Guaíba, em Porto Alegre (RS). Uma caminhonete transportada pelo veículo despencou de mais de 20 metros e parou em frente a residências, sem atingir moradores. O acidente foi captado por câmeras da prefeitura. A carreta, que seguia de Guaíba para Gravataí, carregava sete veículos: um se desprendeu e os outros seis ficaram presos. O condutor, que sofreu ferimentos leves, relatou falta de estabilidade no volante como a causa do acidente.



