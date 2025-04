Capivara é resgatada em piscina e levada de volta à natureza

Uma capivara decidiu curtir um mergulho na piscina de uma casa em Niterói, Rio de Janeiro , mesmo com o dia nublado. A Guarda Municipal interrompeu o banho para resgatar o animal de 85 quilos. A capivara, saudável no momento, foi levada e solta em uma área de proteção ambiental.



