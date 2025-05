Carlo Ancelotti é o novo técnico da seleção brasileira

Carlo Ancelotti foi anunciado como o novo técnico da seleção brasileira. Sua estreia na seleção será em junho, durante as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Torcedores se dividem entre entusiasmo e ceticismo em relação à sua capacidade de conduzir a seleção brasileira de volta ao topo. Muitos destacam sua experiência com jogadores brasileiros na Europa, enquanto outros mostram desconfiança, dada a diferença entre treinar clubes e uma seleção nacional. A expectativa é que ele traga uma nova era de sucesso, quebrando o tabu de que nenhum estrangeiro levou uma seleção ao título mundial.



