Carro de luxo cai dentro de casa após motorista confundir pedais
Uma avaliação será feita para definir os custos de reparo
Um incidente incomum ocorreu em São Paulo quando um carro de luxo caiu sobre o telhado de uma residência. O acidente foi causado por um manobrista que confundiu os pedais do veículo automático. O automóvel, avaliado em mais de R$ 700 mil, causou danos significativos. Será feita uma avaliação detalhada dos danos para definir os custos de reparo.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas