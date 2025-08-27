Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Fala Brasil

Carro de luxo cai dentro de casa após motorista confundir pedais

Uma avaliação será feita para definir os custos de reparo

Fala Brasil|Do R7

Um incidente incomum ocorreu em São Paulo quando um carro de luxo caiu sobre o telhado de uma residência. O acidente foi causado por um manobrista que confundiu os pedais do veículo automático. O automóvel, avaliado em mais de R$ 700 mil, causou danos significativos. Será feita uma avaliação detalhada dos danos para definir os custos de reparo.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • São Paulo (Cidade)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.