Carro de luxo cai dentro de casa após motorista confundir pedais

Um incidente incomum ocorreu em São Paulo quando um carro de luxo caiu sobre o telhado de uma residência. O acidente foi causado por um manobrista que confundiu os pedais do veículo automático. O automóvel, avaliado em mais de R$ 700 mil, causou danos significativos. Será feita uma avaliação detalhada dos danos para definir os custos de reparo.

