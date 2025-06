Casal de advogados é suspeito de mandar matar clientes para ficar com R$ 15 milhões

Um casal de advogados foi preso em um condomínio de alto padrão em São Carlos, interior de São Paulo . Hércules Barroso e Fernanda Morales Teixeira são suspeitos de serem os mandantes do assassinato dos empresários José Eduardo, de 69 anos, e Rosana Ferrari, de 61. Os corpos foram encontrados em abril, em uma chácara em São Pedro, com sinais de tortura e marcas de tiros. A polícia afirma que os advogados trabalharam para o casal por 10 anos, período em que teriam convencido as vítimas a transferir bens e pagar despesas processuais inexistentes, somando R$ 15 milhões.



