Um casal foi filmado transportando um fogão em uma moto na cidade de Hortolândia (SP). No vídeo, o motociclista pilota enquanto a mulher segura o fogão e sacolas de compras. O Código Brasileiro de Trânsito proíbe o transporte que comprometa a estabilidade do veículo ou atrapalhe a visibilidade do retrovisor. A infração resulta em multa de R$ 195 .