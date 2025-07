Um casal que nasceu no mesmo dia morreu na mesma data. Gregory e Nicole nasceram em 20 de julho de 1998 e completaram 27 anos juntos. Após a comemoração do aniversário, o casal sofreu um acidente fatal de moto em Florianópolis.



