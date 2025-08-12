Casal reage a assalto e é baleado na Grande São Paulo
Família com três crianças no carro tentou impedir roubo em Embu das Artes
Um casal foi baleado em Embu das Artes, Grande São Paulo, ao tentar evitar um assalto. Franciele levou um tiro na cabeça e está se recuperando. Seu marido, atingido de raspão no tórax, já recebeu alta. O casal, que estava com três crianças no carro próximo à rodovia Regis Bittencourt, reagiu ao ver criminosos abordando um motociclista. Um dos ladrões foi preso, e a polícia busca identificar o segundo envolvido. Especialistas alertam sobre os riscos de reagir a assaltos.
Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!
Últimas