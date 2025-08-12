Logo R7.com
Fala Brasil

Casal reage a assalto e é baleado na Grande São Paulo

Família com três crianças no carro tentou impedir roubo em Embu das Artes

Fala Brasil|Do R7

Um casal foi baleado em Embu das Artes, Grande São Paulo, ao tentar evitar um assalto. Franciele levou um tiro na cabeça e está se recuperando. Seu marido, atingido de raspão no tórax, já recebeu alta. O casal, que estava com três crianças no carro próximo à rodovia Regis Bittencourt, reagiu ao ver criminosos abordando um motociclista. Um dos ladrões foi preso, e a polícia busca identificar o segundo envolvido. Especialistas alertam sobre os riscos de reagir a assaltos.

