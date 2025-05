Um casamento simultâneo uniu mais de 17 mil casais no Brasil e em mais 58 países. Em São Paulo, a celebração aconteceu no Templo de Salomão, onde 235 casais trocaram as alianças e disseram "sim", em uma cerimônia cheia de emoção



