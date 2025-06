Caso Adalberto: laudos do IML contradizem depoimento de amigo do empresário

A investigação sobre a morte do empresário Adalberto Júnior teve novos desdobramentos após a divulgação de laudos do IML. Os exames indicam ausência de vestígios de álcool e maconha no sangue da vítima, o que contradiz as declarações de Rafael Aliste, amigo de Adalberto, que afirmou ter consumido essas substâncias com ele no dia do desaparecimento. O laudo também identificou escoriações no pescoço do empresário, o que levanta a hipótese de que ele tenha sido vítima de um golpe do tipo mata-leão.



