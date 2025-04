Caso Ana Beatriz: mãe da bebê passa por audiência de custódia em Maceió

A mãe da bebê Ana Beatriz, Eduarda Silva de Oliveira, está em Maceió, onde participa de uma audiência de custódia. Inicialmente, ela declarou que a criança havia sido raptada, mas depois confessou ter asfixiado Ana Beatriz com um travesseiro. O corpo foi encontrado dentro de um armário na casa da mãe. O pai da criança se dirigiu ao Instituto Médico Legal para liberar o corpo da filha. A polícia não descarta o envolvimento de outras pessoas e continua as investigações.



