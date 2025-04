Caso Ana Beatriz: veja tudo o que se sabe até agora

A justiça decidiu manter presa Eduarda Oliveira, de 22 anos, que confessou ter matado sua filha recém-nascida. Durante a audiência de custódia, o juiz converteu a prisão de flagrante para preventiva, citando riscos à ordem pública e à própria segurança da ré. Eduarda foi encaminhada à Penitenciária Santa Luzia, onde receberá acompanhamento médico. O pai da menina recebeu o corpo no IML e sepultou Ana Beatriz, que morreu com apenas 15 dias de vida. A defesa alegou que a jovem teve um surto e não premeditou o ato.



