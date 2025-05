Caso Fernanda Bonin: Ex-companheira da professora de matemática é apontada como mandante do crime

A investigação sobre o assassinato da professora Fernanda Bonin, em São Paulo , fez progressos significativos. A polícia solicitou a prisão de Fernanda Fazio, ex-companheira da vítima, suspeita de ser a mandante do crime. Elas viveram juntas por oito anos e tinham dois filhos. Além disso, um homem que foi flagrado deixando o carro de Fernanda Bonin já está detido. A polícia segue trabalhando para esclarecer todos os detalhes e identificar outros possíveis envolvidos no assassinato.



