Caso Larissa: amante do médico diz que suspeito estava preocupado com divisão dos bens após divórcio

A investigação sobre a morte da professora de Pilates Larissa Rodrigues continua. O marido, Luiz Garnica, e a sogra, Elizabeth Rabassa, estão presos como suspeitos. A estudante amante do médico prestou depoimento, revelando que Larissa havia pedido a separação recentemente. O casal morava em um apartamento avaliado em meio milhão de reais, e a polícia está investigando uma possível motivação financeira para o crime. A amante afirmou que Garnica estava preocupado com a divisão dos bens em um possível divórcio. A justiça também autorizou a exumação do corpo de Natalia Garnica, irmã de Luiz, que morreu um mês antes de Larissa, para verificar se também pode ter sido vítima de envenenamento. A amante está colaborando com a investigação, fornecendo informações relevantes para o caso.



