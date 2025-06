Caso Larissa Manuela: imagens mostram padrasto da menina entrando e saindo do local do crime

Novas evidências surgiram na investigação do assassinato da menina Larissa Manuela, incluindo vídeos que mostram Diego, namorado da mãe da vítima, presente no local do crime. As gravações capturam sua entrada e saída em menos de 10 minutos e sua ação ao descartar um objeto suspeito. Vestígios de sangue no celular de Diego levaram à confissão do crime, motivado por ciúmes e uma discussão com Larissa. Após audiência de custódia, Diego foi transferido para Carapicuíba.



