Caso Marco Aurélio: polícia retoma buscas por escoteiro desaparecido há 40 anos em Piquete

A Polícia Civil de São Paulo reiniciou as buscas por vestígios de Marco Aurélio Simon, um escoteiro que desapareceu em 8 de junho de 1985. As investigações foram reativadas devido a novas denúncias e ocorrerão em três pontos não divulgados. Uma das denúncias recebidas em 2021 indicava um possível local onde o corpo poderia estar enterrado. A família continua acompanhando os trabalhos da polícia desde o sumiço do jovem durante uma trilha na Serra da Mantiqueira.



