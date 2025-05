Casos de bronquiolite aumentam entre bebês durante outono e inverno

Bebês estão sob alerta devido ao aumento de casos de bronquiolite no outono e inverno. Enzo, recém-nascido, foi diagnosticado com a doença logo após a alta hospitalar. Sua mãe, Stephanie, observou espirros frequentes e dificuldade para respirar, ficando preocupada com a saúde do filho. A bronquiolite é uma infecção viral que afeta as vias aéreas menores nos pulmões. Os casos leves requerem tratamento de suporte, enquanto os mais graves podem necessitar de internação.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!