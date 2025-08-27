Celso Zucatelli lamenta a morte do cão Paçoca em vídeo emocionante

Celso Zucatelli, apresentador da RECORD, gravou um vídeo emocionante para o programa Fala Brasil comentando a morte de seu cãozinho Paçoca, que desde 2011 estava ao seu lado em diversas aventuras. Paçoca era mais que um animal de estimação; era considerado o primeiro filho e melhor amigo de Zucatelli. O apresentador destacou os diversos momentos especiais compartilhados e a importância do cuidado e amor genuíno que os animais nos proporcionam.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!